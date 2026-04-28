Gazze'de son 24 saatte 1 can kaybı, 5 yaralı

İsrail, Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte saldırılar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 818'e, yaralı sayısı 2 bin 301'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 594'e, yaralı sayısı 172 bin 404'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı