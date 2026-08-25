Gazze'de Enkaz Altından 20 Cenaze Daha Çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma ekipleri, Zeytun Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında enkaz altında kalan 20 kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin enkaz altından çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gazze Sivil Savunması, Zeytun Mahallesi'nde iki aileden 20 kişinin naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Gazze Sivil Savunması'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin Gazze kentinin güneyindeki Zeytun bölgesinde yürüttüğü arama çalışmalarında Salmi ve Haddad ailelerinden 20 kişinin naaşının enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu naaşlara, İsrail ordusunun 28 Ocak 2024'te bölgedeki bir konut bloğuna düzenlediği saldırının ardından başlatılan askeri faaliyetler nedeniyle aylarca ulaşılamadığı aktarıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin, Zeytun Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Gazze kentinin güneyinde, Ali bin Ebu Talib Camii yakınlarında yıkılan bir evin enkazına geçerek başka bir ailenin naaşlarını aramaya başladığı kaydedildi.

"Enkaz altında hala binlerce naaş var"

Sivil Savunma ekiplerinin bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının, İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve büyük çaplı yıkım nedeniyle aylarca ciddi şekilde aksaklığa uğradığı belirtildi. Ekiplerin, son dönemde bazı bölgelere erişim sağlayarak enkaz altındaki naaşların yalnızca bir kısmını çıkardığı ve defnettiği ifade edildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yıkılan binaların enkazı altında binlerce kişinin kayıp olduğunun düşünüldüğünü bildirirken, geniş çaplı yıkım ve sahadaki tehlikeli şartlar nedeniyle birçok bölgeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Gazze Sivil Savunması, ağır iş makineleri, ekipman ve akaryakıt eksikliğine rağmen enkaz altında kalan Filistinlilerin bulunması ve naaşların çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'de can kaybı 73 bin 431'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 431'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 437'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı