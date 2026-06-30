Haberler

Gazze'de can kaybı 73 bin 66'ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya, yaralı sayısı ise 173 bin 514'e ulaştı. Son 24 saatte 8 cenaze ve 26 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya yükseldi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani durum ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 8 cenaze ve 26 yaralı getirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 53'e yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının da 3 bin 406'ya ulaştığı ifade edildi. Enkaz altından çıkarılanların sayısının 786 olarak açıklandı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 66'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 514'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Taksicilere NATO Zirvesi ayarı

Taksiciler NATO Zirvesi için imaj değiştiriyor
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler