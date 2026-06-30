Gazze'de can kaybı 73 bin 66'ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya yükseldi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani durum ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 8 cenaze ve 26 yaralı getirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 53'e yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının da 3 bin 406'ya ulaştığı ifade edildi. Enkaz altından çıkarılanların sayısının 786 olarak açıklandı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 66'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 514'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı