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Gazze’de can kaybı 73 bin 356’ya yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 356’ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 356'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 23 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık daha önceki saldırılarda yaralanarak tedavi altına alınan bir sivilin de kurtarılamadığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının bin 230'a yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 804'e, yaralı sayısının da 4 bin 76'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 356'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 185'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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