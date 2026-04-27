Gazze'de can kaybı 72 bin 593'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 593'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cansız bedeniyle 18 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 817'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 762'ye, yaralı sayısının da 2 bin 296'ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 593'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 399'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

