Gazze'de can kaybı 70 bin 937'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı. Ateşkesin sağlandığı bölgede yeni saldırılar ve enkaz çalışmaları sonucu can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 8'inin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 4'ünün ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 405, enkaz altından çıkarılanların sayısının 649, yaralı sayısının da bin 115 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 70 bin 937'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 192'ye ulaştığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca bölgede bir binanın şiddeti fırtına nedeniyle çöktüğünü ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı. Fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
