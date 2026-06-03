Haberler

Gazze'de can kaybı 72 bin 945'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesi ihlal ederek son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 945'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 3 sivilin hayatını kaybettiğini; 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının da 72 bin 945'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 936'ya yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 781'e, yaralı sayısının da 2 bin 903'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 945'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 11'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı