Gazze'de Açlık Felaketi: Son 24 Saatte 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ederken, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kayıpları her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112'si çocuk olmak üzere 263'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE