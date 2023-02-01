Yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı kadın, yaşadığı binanın giriş kısmında komşusu tarafından boynundan iple asılmış halde ölü bulundu. Bugün saat 17.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın giriş kısmında 68 yaşındaki Ayşe Uysal, tavana iple boynundan asılı halde ölü bulundu. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ayşe Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın yaşandığı binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı. Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR Öte yandan, Ayşe Uysal'ın olayın yaşandığı binada ailesi ile birlikte yaşadığı ve olay anında binada kimsenin bulunmadığı iddia edildi. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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