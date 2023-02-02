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Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan, uyuşturucu kabul eden, uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan şahıslar üzerinde fiziki ve teknik takip başlattı. Uzun süre şahısları takip eden Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için Gazipaşa'nın farklı mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda E.S., E.S., E.Ş. T.E. ve M.U., gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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