Gazipaşa'da kamyonet refüje çıktı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir SUV aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Osman Hilmi K. idaresindeki 07 CCZ 918 plakalı SUV tipi araç, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Hilmi K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
