Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden Mehmet K.'nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan T. (39) yönetimindeki 07 CHZ 569 plakalı otomobil ile Mehmet K. (29) idaresindeki 07 BDL 054 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü Orhan T. ve Mehmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde Mehmet K.'nın 1,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı