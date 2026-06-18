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Gaziosmanpaşa'da motosikletli şahıslarca silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli şahıslarca silahlı saldırı: 1 yaralı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli iki şüpheli, sokakta duran bir kişiye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli iki şüpheli, sokakta duran bir kişiye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheli iki kişi sokakta bir iş yeri önünde duran A.Ç. isimli kişiye silahla ateş etti. Şahıslar olay sonrası kaçarken bacağından yaralanan A.Ç., iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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