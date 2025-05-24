Gaziosmanpaşa'da Çöp Kamyonu Temizlik Görevlisini Ezdi

Gaziosmanpaşa'da Çöp Kamyonu Temizlik Görevlisini Ezdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir çöp kamyonu, temizlik görevlisi Kemal Yılmaz'ı ezdi. Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ve vücudunda kırıklar bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da çöp kamyonu, temizlik görevlisinin üzerinden geçti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Cebeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Göreve giden çöp kamyonu, önündeki otobüsü sollamak istedi. Bu sırada çöp kamyonunda asılı seyahat eden temizlik işçisi Kemal Yılmaz, otobüse çarparak yere düştü. Yılmaz'ın düştüğünü fark etmeyen çöp kamyonu şoförü, temizlik işçisini ezerek yaraladı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çevreden olayı gören vatandaşlar şoförü uyararak Yılmaz'ın yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan temizlik işçisinin kaburgasında ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Ergin Ataman bu tweetleri görmesin
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra 10 kez silahlı saldırıya uğradı

Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra gün yüzü görmedi
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu

Kariyerinin son maçında olanlara kendi de inanamdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.