Gaziosmanpaşa'da Bisiklet Yoluna Tır Park Eden Sürücüye Ceza
Gaziosmanpaşa'da yasak olmasına rağmen bisiklet yoluna tır park eden sürücü, sosyal medyada tepki topladı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak idari para cezası uygulandı.
Gaziosmanpaşa'daki Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir tır, bisiklet yoluna park edildi. Aracın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aracın plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen M.C. (40) isimli sürücü yakalandı. Sürücüye "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek"ten idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa