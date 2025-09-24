Haberler

Gaziosmanpaşa'da Bisiklet Yoluna Tır Park Eden Sürücüye Ceza

Gaziosmanpaşa'da yasak olmasına rağmen bisiklet yoluna tır park eden sürücü, sosyal medyada tepki topladı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak idari para cezası uygulandı.

Gaziosmanpaşa'da yasak olmasına rağmen bisiklet yoluna tır park eden sürücü büyük tepki topladı. Kısa sürede yakalanan sürücüye idari para cezası kesildi.

Gaziosmanpaşa'daki Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir tır, bisiklet yoluna park edildi. Aracın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aracın plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen M.C. (40) isimli sürücü yakalandı. Sürücüye "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek"ten idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
