Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar Gaziosmanpaşa'da 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı.

Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar park halindeki 2 lüks otomobile isabet ederken, hedefte olan 3 şüphelinin kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan husumetlilerine otomatik silahlarla kurşunlamaya başladı. Kursunlar park halindeki otomobillere isabet etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi güçlükle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şüphelilerden bir tanesinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü silaha polis ekipleri el koydu. Bir süre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Otomatik silahlarla husumetlilerini kurşunlayan şüphelilerin mermileri park halindeki otobüslere isabet etti. 34 FM 9681 plakalı lüks otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title