Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Gaziantep'te rüşvet suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte rüşvet suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 2 tüfek, 1 tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı