Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Feci kaza bir aileye darmadağın etti: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve babaanne ağır yaralandı Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera...

Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Feci kaza bir aileye darmadağın etti: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve babaanne ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza bir aileye darmadağın etti: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Kestanlıoğlu ailesini darmadağın eden kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun durumlarının da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına dönmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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