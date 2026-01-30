Gaziantep'te kalbi duran yaşlı adama yoldan geçen vatandaşlar kalp masajı yaptı

Haberler

Güncelleme:
Gaziantep'te bir anda fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların kalp masajı yapmasıyla hayata döndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise adamı hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'te kalbi duran yaşlı adama, yoldan geçen vatandaşlar kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Gaziantep'te Kalealtı bölgesinde yaşlı adam bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yaşlı adamın hareketsiz kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayı gören vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar adamı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

