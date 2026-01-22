Haberler

TAG Otoyolu Gaziantep kesiminde çok sayıda kaza meydana geldi

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kesiminde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalar ve yağış sonrası trafik akışında aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'e 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda ciddi aksamalar ve maddi hasarlı-yaralanmalı trafik kazaları meydana geliyor. Kar yağışı sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Osmaniye kesiminde ve Gaziantep Doğu-Batı gişeleri kesiminde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalar ve yağış sonrası trafik akışında ciddi aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin kazalara müdahalesi ve yol açma-tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
