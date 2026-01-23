Haberler

Kontrolden çıkan tır yolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın yol kapatması üzerine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tırın kaldırılmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Gaziantep- Nurdağı kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak kara saplanan tırın yolu kapatması nedeniyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kara yolu, 2 saatlik çalışmanın ardından tırın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Kar yağışı sonrası Gaziantep-Nurdağı kara yolunda seyir halinde olan bir tır kontrolden çıkarak savrulduktan sonra kara saplandı. Tırın D-400 kara yolunu tamamen kapatması nedeniyle trafiğin durması sonucu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından tır bulunduğu yerden kaldırıldı.

Tırın kaldırılmasının ardından kara yolundaki ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. - GAZİANTEP

GAZİANTEP



