Gaziantep'te Yangın: 2 Bin Dönüm Tarım Alanı Yandı, 20 Keçi Telef Oldu

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Gaziantep Araban Ovası'nda meydana gelen yangında 8 ayrı buğday tarlasında 2 bin dönüm ekili alan yandı. Yangında 20 keçi telef olurken, birçok keçi de yaralandı. Yangın, traktörlerle ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Araban Ovası'nda 8 ayrı noktada 2 bin dönüm ekili alan yandı

Buğday ekili alanı küle çeviren yangında 20 keçi telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep Araban Ovası'nda 8 ayrı buğday tarlasında çıkan yangında 2 bin dönüm ekili alan yandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 keçi telef olurken, onlarca keçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araban Ovası'nda bulunan 8 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin dönüm ekili alan yandı, 20 keçi telef oldu

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yangının yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanı küle çevirdiğini ifade ederek alevlerin arasında kalan 20 keçinin telef olduğunu, onlarca keçinin ise yaralandığını söyledi.

Yangınlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK - 3.Sayfa
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