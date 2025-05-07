Gaziantep'te Traktörle Çarpışan Araç Kanala Uçtu: 4 Yaralı

Gaziantep'te traktör ile çarpışan araç kanala uçtu: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör ile çarpışan ticari araç savrularak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Araban Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tufan O.yönetimindeki 06 EUN 757 plakalı araç, Reşit G.yönetimindeki 27 L J 080 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek ters döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan araçtaki sürücü Tufan O.(26), Akın H.(27), Buğra A.ve Nursena Y.'yiilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.