Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi girişi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi girişi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Nizip Devlet Hastanesi girişi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 AFF 294 plakalı otomobil ile 06 OHF 27 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada kamyon yan yatarken sürücüsü ise yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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