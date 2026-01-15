Haberler

Gaziantep'te 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 913 araca cezai işlem uygulanırken, 255 araç trafikten men edildi ve 2 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda yapılan denetimlerde çeşitli kuralları ihlal ettiği belirlenen 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 255 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesinde sorumluk alanında bulunan otoyollarda Aralık ayı içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Dron destekli uygulama ve radar denetim faaliyetlerinde 55 bin 494 araç ile 29 bin 768 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda, belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 255 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün de ehliyeti geri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Aldığı poğaçanın içini açan vatandaş isyan etti

Aldığı poğaçanın içini açan vatandaş isyan etti
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu