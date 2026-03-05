Haberler

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda çok sayıda pos cihazı ve başkasına ait kredi kartları ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet pos cihazı, 9 adet başkasına ait kredi kartı, 1 adet pos slipi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler