Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 50 Gözaltı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 25'i tutuklandı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından silahlı suç örgütüne yönelik helikopter destekli yapılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 23 örgütsel eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 50 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa