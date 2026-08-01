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Gaziantep’te seyir halindeki tanker alev alev yandı

Gaziantep’te seyir halindeki tanker alev alev yandı
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Gaziantep’te seyir halindeki tanker bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü.

Gaziantep'te seyir halindeki tanker bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yol kenarında kuru otların bulunduğu alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gaziantep-Nurdağı D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tanker, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kendisini araçtan dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede aracı saran yangın, yol kenarındaki kuru otların bulunduğu alana da sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle tankerde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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