Gaziantep'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı attı. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından alevler aracı tamamen sardı. Yangına, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri söndürme tüpleri ile müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP