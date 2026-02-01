Haberler

Gaziantep'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep'te seyir halindeki araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden alev aldı. Sürücünün aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından yangın büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı attı. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından alevler aracı tamamen sardı. Yangına, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri söndürme tüpleri ile müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı