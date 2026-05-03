Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarken, su gölüne dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı