Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesi Fevzipaşa mahallesinde G.Y. idaresindeki 27 AEM 742 plakalı otomobil ile A.Ş. idaresindeki 80 AEB 474 plakalı Kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 80 AEB 474 plakalı araç sürücüsü A.Ş. ve 27 AEM 742 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.Y.,E.H.Y.,E.M.Y ve G.K.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP