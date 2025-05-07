Gaziantep'te Otomobil Traktörle Çarpıştı: 4 Yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör ile çarpışıp yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Araban Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tufan O. (26) yönetimindeki 06 EUN 757 plakalı araç, Reşit G. (61) yönetimindeki 27 L J 080 plakalı traktör ile çarpıştı. Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tufan O. (26), Akın H. (27), Buğra A. (29) ve Nursena Y. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP