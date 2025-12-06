Haberler

Gaziantep'te okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Gaziantep'te okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Gaziantep'te okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay anlarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu olay izahı yok" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde, Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. isimli şahıs, kullandığı hafif ticari araçla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuktan birine çapıp durmadan yoluna devam etti. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakan Ali Yerlikaya: "Gereği yapıldı"

Yaşanan olayın ardından emniyet harekete geçerek söz konusu sürücüyü yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, okul yolundaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Okula giden evladımıza bilerek çarpmak. Bu olayın izahı yok. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, okula gittiği sırada 15 yaşındaki evladımız Berat'a çarpıp olay yerinden kaçan A.B. isimli sürücü yakalandı. Direksiyon başındaki her ihmal bir anneye, bir babaya, bir aileye hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakır. Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur? Çocuğun bacağına ya bir şey olsaydı? Değer mi? Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
