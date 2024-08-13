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Gaziantep'te Nakliyeci Halatın Kopması Sonucu 5 Metrelik Boşluğa Düştü

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Gaziantep'te nakliyecilik yapan Mehmet Kılıç, nakliye arabasındaki halatın kopması sonucu 5 metrelik boşluğa düştü. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te nakliyecilik yapan 43 yaşındaki Mehmet Kılıç, nakliye arabasındaki halatı sıkmaya çalıştığı esnada halatın kopması sonucu 5 metrelik boşluğa düştü. Nakliyecinin ağır yaralandığı olay anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz günü Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nakliye işi ile uğraşan 43 yaşındaki Mehmet Kılıç, aracındaki malzemeleri halatla bağlamak isterken halatın kopması sonucu üstü açık bırakılan havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Kılıç, ağır yaralanırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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