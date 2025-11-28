Gaziantep'te Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yayaya yol vermek için duran minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İslahiye ilçesinde yayaya yol vermek için duran minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü O.D. Kılıç (19) yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyetin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - GAZİANTEP