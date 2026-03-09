Gaziantep'te minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Gatem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed E. idaresindeki 27 AGV 879 plakalı kamyonet, Satılmış Ç. idaresindeki 80 AAJ 052 plakalı minibüs ile çarpıştı. Minibüs savrularak refüjde yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 2 kişi ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı