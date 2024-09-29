Gaziantep'te Kuyuya Düşen İnek 4 Saatlik Çalışmanın Ardından Kurtarıldı

Gaziantep'te bir tarladaki kuyuya düşen inek, köylüler tarafından iş makinesi ile 4 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir inek düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, halat yardımıyla kuyuya inerek ineği kurtardı. Mahalle sakinleri tarafından iş makinesi ile 4 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP