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Gaziantep'te köpekli aramada 12 kilo skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te köpekli aramada 12 kilo skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te köpekli aramada 12 kilo skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Narkotik Şube ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Dedektör köpek destekli aramalarda elektronik eşya içine gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 12 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Dedektör köpek destekli aramalarda elektronik eşya içerisine gizlenmiş halde 12 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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