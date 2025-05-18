Gaziantep'te kıraathane önündeki cinayetin zanlısı yakalandı

Gaziantep'te kıraathane önündeki cinayetin zanlısı yakalandı
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Gaziantep'te Hasan Kaplan isimli şahsın kıraathane önünde öldürülmesi olayının zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te Hasan Kaplan isimli şahsın kıraathane önünde öldürülmesi olayının zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı ile maktul arasında daha önceden husumet olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Kaplan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hayatını kaybeden Hasan Kaplan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirerek kaçan O.K. isimli şahıs suç aleti ruhsatsız silahla birlikte yakalandı. A.K. isimli diğer zanlıyı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep Valiliği: "Olayın zanlısı suç aletiyle birlikte yakalandı"

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te bir kıraathanenin önünde oturan H.K. isimli genç motosikletle gelen 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış, H.K. (13 suç kaydı var) olayda ağır yaralanarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yapılan incelemede saldırının şüphelisi O.K. ve A.K. isimli şahıslarla H.K. arasında daha önceden bir husumet olduğu anlaşılmış, O.K.'nin ruhsatsız ateşli silahla H.K.'ye ateş ettiği tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren O.K., suç aletiyle birlikte Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmış, yanında bulunan A.K.'nin yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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