Haberler

Gaziantep'te 322 aranan şahıs yakalandı, 32'si tutuklandı

Gaziantep'te 322 aranan şahıs yakalandı, 32'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT timlerince 19-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 322 şahıs yakalandı, bunlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32'si tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 322 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 19-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlar ve yol kontrol faaliyetleri sonucunda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 322 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak

Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu