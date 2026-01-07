Haberler

Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalanarak tutuklandı

Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalanarak tutuklandı
Güncelleme:
Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda düzenlediği çember operasyonlarında aranan 2 bin 2 şahıstan 118'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısları hedef aldı.

Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda yaptığı çember operasyonlarında yakalanan 2 bin 2 şahıstan 118'i tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda çember operasyonu yapıldı. Aralık ayı içerisinde il genelinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
