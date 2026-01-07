Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalanarak tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda yaptığı çember operasyonlarında yakalanan 2 bin 2 şahıstan 118'i tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda çember operasyonu yapıldı. Aralık ayı içerisinde il genelinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP