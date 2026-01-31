Kontrolden çıkan servis refüje çıktı: Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkan işçi servisi, refüje çıktı. Kaza anları ve olay sırasında refüjden karşıya geçmeye çalışan yayanın son kurtulma anları ise kameraya yansıdı.

Kaza, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kaza anları ve olay sırasında refüjden karşıya geçmeye çalışan yayanın son kurtulma anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, servisin kontrolden çıktıktan sonra refüje çıkma anları ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın ölümden saniyelerle kurtulma ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP