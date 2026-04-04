Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen işçi servisi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken savrulan işçi servisi ise refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı