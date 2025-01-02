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Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 35 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 35 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 52 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda aydınlatılan 23 olayda, ele geçirilen malzemeler hırsızlık mağdurlarına teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 52 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aralık ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda (23) faili meçhul olay aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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