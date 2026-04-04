Gaziantep'te 'kaynak' yapan 412 araca 419 bin TL ceza

Gaziantep'te 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 412 araç sürücüsüne toplam 419 bin 380 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 günde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, 412 araç sürücüsüne toplam 419 bin 380 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet dron kameralarına yansıdı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı