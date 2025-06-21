Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı
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Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı
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Gaziantep'te bir halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayaklarından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Olay anları otobüs kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken, trafikte tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Osman Y. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyüdü.

Tartışma ve silahlı saldırı anları saniye saniye otobüs kamerasında

Direksiyon başındaki otomobil sürücüsü, yine direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne Osman Y.'ye açık kapıdan 5 el ateş ederek kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Osman Y., hastaneye kaldırıldı. O anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan ve ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen otobüs şoförünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan saldırganın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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