Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 137 şişe viski ve 89 litre dökme viski ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski ile 89 litre dökme viski ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski, 89 litre dökme viski ve 100 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
