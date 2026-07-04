FETÖ hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'yi İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP