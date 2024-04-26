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Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu

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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu

Sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu

Vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili araştırma başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde meydana geldi. İddiaya göre, özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Duydukları sesle korku ve panik yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Korku ve panik yaşayan vatandaşlar o anları anlattı

Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi. Vatandaşlar, Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Suriye Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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