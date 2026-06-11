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Jandarmadan dron destekli trafik denetimi: Bin 700 araca ceza

Jandarmadan dron destekli trafik denetimi: Bin 700 araca ceza
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, mayıs ayında drone destekli otoyol denetimlerinde 38 bin 310 aracı sorguladı. Bin 700 araç hız ihlali, sol şerit işgali, emniyet kemeri kullanmama gibi kural ihlallerinden ceza aldı. 133 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü belgesi geri alındı.

Gaziantep'te jandarmanın dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 700 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesiyle mayıs ayında otoyolda trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde, 38 bin 310 araç ile 14 bin 779 şahıs sorgulandı. Denetimlerde bin 700 araca yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 133 araç trafikten men edilirken 11 şahsın sürücü belgesi ise geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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